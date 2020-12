Imobile režirao peti poraz Napolija!

Velika pobeda Lacija u duelu protiv Napolija u okviru derbija 13. kola Serije A. Izabranici Simonea Inzagija su slavili sa 2:0 (1:0), nanevši tako već peti poraz Napoliju u sezoni.Već u 9. minutu gol za Lacio, odlično je tekla akcija po levoj strani, Adam Marušić je bio glavni i odgovorni u ovom napadu, uputio je fantastičan centaršut koji je Imobile na majstorski način realizovao. Pepe Reina je odlično odbranio jedan udarac Fabijana Ruiza u 18. minutu.Lacio je do 2:0 stigao u 56. minutu utakmice, tada su gosti izgubili loptu na svojoj polovini, tamo gde se to ne sme, a nakon dodavanja Imobilea, Luis Alberto je uspeo na fenomenalan način da sprovede loptu do mreže za konačnih 2:0. Odlično su domaći priveli utakmicu kraju, Napoli nije imao rešenja, par opasnih napada su završili bez gola, pa je domaći tim slavio zasluženu pobedu, pre svega jer je iskoristio svoje šanse.Igrao je Sergej Milinković-Savić sve do 85. minuta, na drugoj strani Maksimović svih 90.