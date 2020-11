Nisu mu dali da doputuje u Dansku sa ostatkom ekipe, stigao je kasno sinoć i to je umeo da im naplati, duplo.



Ajaks je pobedio Midtjiland rezultatom 2:1, a Duća je bio heroj sa golom i asistencijom, i to u prvih 13 minuta igre.



Već u 45. sekundi je asistirao Antoniju da bi u 13. minutu pogodio za 0:2.



Verovali ili ne, Dućine brojke od kako je stigao u Ajaks su sledeće:



108 utakmica

61 gol

47 asistencija



U prevodu, na svakoj utakmici, Duća je u proseku ili asistirao ili pogodio za Kopljanike.



Klasa je večna, Duća, neka osete to i Škoti za devet dana.