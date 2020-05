Imaju zaražene, treniraju, igrač digao glas, pa se pravdao

Keln je saopštio da je Ferstrate stekao pogrešan utisak o merama bezbednosti na treninzima, a o čemu je govorio za televiziju VTM u rodnoj Belgiji.



Nemački klub je naveo da se poštuju medicinski saveti Bundeslige i da će svi igrači biti ponovo testirani pre nego što se nastavi sa treninzima.



Putem zvaničnog sajta kluba se obratio i Ferstrate, koji je rekao da je trebalo da kontaktira lekarsko osoblje i da ono odgovori na njegova pitanja.



"Nisam imao nameru da krivim odgovorne organe ili fudbalski klub Keln", izjavio je Ferstrate.



Ferstrate je prethodno za VTM kazao da su dvojica fudbalera i fizioterapeut Kelna pozitivni na korona virus i da mu je teško da se fokusira na sport, posebno jer je njegova devojka izložena velikom riziku jer je imala problema sa srcem.



"Želim da svi budu zdravi pre nego što se vratimo fudbalu", kazao je on za belgijsku televiziju.



Igrači Kelna su u prethodnom periodu trenirali u manjim grupama, ali to nije ublažilo Ferstrateove brige.



"Mi smo bliski, trenirali smo zajedno, vežbali...", naveo je Ferstrate.









Klupski lekar Pol Klajn je branio način na koji je Keln postupio sa slučajevima koji su potvrđeni u subotu, uz reči da niko nije stupio u duži kontakt sa zaraženima.



Trojici zaraženih je odredjen obavezan karantin od 14 dana, a Ferstrate je rekao da je "malo bizarno" to što to nije uradjeno za ceo tim.



Ferstrate je za sajt kluba rekao da je Keln bio korektan "u bukvalnom smislu", ali da je fizioterapeut koji je lečio igrače bio u kontaktu sa jednim od zaraženih fudbalera.



"Dakle, nije sasvim tačno reći da nismo stupili u kontakt sa njima", naveo je Ferstrate.



Igrači i članovi stručnih štabova bundesligaša su u četvrtak počeli da se testiraju na korona virus u sklopu procesa koji ima za cilj povratak normalnim treninzima, a potom i utakmicama kasnije ovog meseca.



"Nije na meni da odlučim šta će biti sa Bundesligom, ali mogu da kažem da moja glava nije u fudbalu. Ako vidite koliko je blizu virus... Zdravlje moje porodice, moje devojke, ustvari zdravlje svih je najvažnije", rekao je Ferstrate.



Potom je za sajt kluba rekao da će njegova devojka otići kući u Belgiju i tamo ostati neodređeno vreme.



Nemačka kancelarka Angela Merkel i guverneri 16 pokrajina su u četvrtak odložili odluku o nastavku Bundeslige.



Merkel je upozorila da još postoji opasnost od korona virusa i da infekcije mogu porasti ako se mere prerano ublaže.



Nemački klubovi su se obavezali da će sezonu završiti do kraja juna.