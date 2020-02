Ima neko gori od Barse! I oni su mogli do Halanda... za pet puta manje para!

Jedan od direktora Rome Sebino Nela rekao je danas da je tom klubu pre dve godine ponuđeno da dovede igrača Erlinga Halanda za četiri miliona evra, ali da je ponuda odbijena.







Haland je posle dobrih igara u Salcburgu u januaru prešao u Borusiju iz Dortmunda za 20 miliona evra uz brojne bonuse.







Ove sezone 19-godišnji Norvežanin je za oba kluba do sada postigao 39 golova u 29 utakmica, uključujući i 10 u Ligi šampiona.



Za Borusiju iz Dortmunda je do sada postigao 11 golova u sedam utakmica. On je bio dvostruki strelac u pobedi protiv Pari Sen Žermena, 2:1, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.





On je jedan od najboljih mladih igrača Evrope, dobro igra i postiže atraktivne golove.





"Romi je pružena prilika da potpiše ugovor sa Erlingom Holandom, pre dve godine za četiri milion evra. Bivši fudbaler Rome predložio ga je tadašnjem sportskom direktoru Monćiju, ali klub je odbio i Haland je otišao u Salcburg", rekao je Nela.





Zanimljivo, ovih dana ovom temom bavili su se i katalonski mediji, pošto je Barsa OVE zime odbila da ga dovede za samo 20 miliona evra, jer se "nije uklapao u filozofiju tima".







Zato je Barsa platila 18 miliona za Martina Brajtvajta iz Leganesa, koji potpisuje sutra...