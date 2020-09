Ima neka neraskidiva veza - Ivan Rakitić i Hose Antonio Rejes

Ivan Rakitić je odbijao ponude brojnih drugih klubova, samo da bi se vratio u svoju Sevilju.



Kao što znate, Rakitić je od 2011. do 2014. stekao slavu u Sevilji i potom otišao u Barselonu, a sada se vratio na Ramon Sančez Pishuan.



Osim toga što je njegova lepša polovina Rakel Mari iz Sevilje, pa je samim tim i ovaj grad njegova druga kuća, Rakitić je dobio i broj koji je najviše želeo - 10, u čast svog velikog prijatelja Hose Antonija Rejesa.



Španac je poginuo prošle godine u saobraćajnoj nesreći, a Rakitić je u čast svog prijatelja želeo da nasledi njegov broj.



"Ako je moguće, voleo bih da nosim broj 10, u čast mog prijatelja Rejesa. To bi zaista bilo posebno za mene i bio bih ponosan da mu na taj način održim počast", rekao je po dolasku Rakitić.



Danas je Sevilja potvrdila da je Rakitić nova "desetka" i to je zaista vest koja je oduševila navijače kluba iz Andaluzije.





Inače, zanimljivo je i to da je Nemanja Gudelj odlučio da promeni broj, od sada će umesto broja 17 nositi 6.