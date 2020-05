Ima i toga - Odbio Real i Barsu da bi potpisao za "Svrake"!

Napadač Vulverhemptona Raul Himenez je izjavio da je zainteresovan za promenu sredine ukoliko 'pozovu' Real Madrid ili Barselona. "El Klasiko" par je teško odbiti, ali jedan Španac jeste i to 2014. godine.



Ajoze Perez je odbio ponude španskih velikana i odlučio da se oproba na Ostrvu i to u dresu Njukasla.



"Želeli su me i Real Madrid i Barselona, ali igrao bih za tim ispod 21 godina što znači da bi se takmičio u drugoj ligi. Postojale su još ponude iz Porta, gde bih igrao za prvi tim, i Njukaslov prvi tim.







Očigledno, biti u klubu poput Reala ili Barselone je uvek specijalno, ali igranje za drugi tim mi nije delovao kao pravi potez"













"Bio sam blizu Portu, baš, baš blizu. Sitni detalji su odlagali prelazak i onda je Njukasl nazvao. Nisu raspravljali oko detalja. Uvek sam želeo da igram u Premijer ligi tako da sam iskoristio tu priliku", izjavio je Ajoze Perez za talkSPORT.



Španac je prošlog leta pojačao Lester, "Svrake" su zaradile trideset miliona funti a Ajoze priliku da se bori za ulazak u Ligu šampiona gde će imati priliku da se oproba sa "El Klasiko" velikanima.