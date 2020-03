Igrači traže da se Serija A završi! Ali, ko bi bio prvak? Ovo su opcije...

U Italiji igrači traže da šampionat bude prekinut. Predsednik Damjano Tomazi, nekadašnji fudbaler Rome kaže da je najbolje da prvenstvo bude prekinuto dok traje borba sa Korona virusom.



Fudbal pred praznim tribinama ne znači ništa, međutim sa druge strane, nije problem publike, igrači se plaše zaraze, žele da budu u domovima sa porodicama, izolaciji, kao i svi ostali. Zbog toga Tomazi apeluje da se šampionat prekine.



U tom slučaju bi bile odigrane današnje utakmice, kao i zaostali meč Intera i Sampdorije, a onda bi praktično svi timovi imali 26 utakmica.



U tom slučaju, recimo, ako Juventus dobije Inter, bio bi prvi ispred Lacija, u suprotnom, Lacio bi ostao na čelnoj poziciji, Inter ni sa dve pobede, večeras i u odloženom meču protiv Sampdorije ne bi mogao da se domogne "Skudeta".



Naravno, mala je šansa da se ovo desi, jer čak i da prvenstvo bude prekinuto, velika većina klubova, osim onoga koji bi bio prvi bi se pobunila, pa bi verovatno bilo odlučeno da titula i ne bude dodeljena.



Ali, u tom slučaju, postavlja se pitanje ko bi ispao uz SPAL i Brešu koji deluju otpisano, plus ko bi uz prva tri u Ligu šampiona, mada je Atalanta ispred Rome.

















Ova opcija koju zagovara sindikat fudbalera bi naravno smanjila opasnost od zaraze, ali sa druge strane bi verovatno donela niz tužbi civilnim sudovima, presuda i nedoumica, kako to u Italiji biva.



No, mnogi se pitaju, ako igrači ne žele da igraju i vrše pritisak na klubove, zbog čega klubovi dopuštaju da u žarištu, Lombardiji juče 300 navijača Intera pozdravi igrače i poželi im sreću pred "Derbi Italije"?



U svakom slučaju haos i čini se da bi fudbal trebalo da bude na poslednjem mestu. Pojavljuju se i mišljenja da bi igrači trebalo da se odreknu svojih plata do sledećeg prvenstva, to bi bio fond za ugrožene, ali bi pomoglo klubovima koji gube veliki novac jer nema prihoda od ulaznica, ako se zaista brinu za javno zdravlje i zbog toga neće da igraju.