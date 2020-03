Igrači pristali, Juventus uštedeo OGROMAN novac!

Juventus je danas potvrdio da su svi igrači i treneri u okviru stručnog štaba prvog tima pristali na stopiranje isplata četiri mesečne plate.To znači da će plate za mart, april, maj i jun biti isplaćene onog trenutka kada se za to stvore optimalni uslovi.Pretpostavlja se da će se to desiti na leto. Bilo je najava da će se igrači odreći dela primanja u periodu od mesec i po dana , ali klub je pronašao model koji je dugoročno mnogo bolje rešenje za same fudbalere."Bjankoneri" će tako uštedeti 90 miliona evra što će biti veoma značajno u trenutku kada je klub ostao bez prihoda zbog toga što je fudbal stao praktično u čitavom svetu.U Italiji je obolelo 92.472, dok je 10.023 osoba preminulo od posledice Korona virusa.