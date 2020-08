Igra se fudbal i u Francuskoj, "prazne puške" na premijeri

Fudbaleri Bordoa dočekali su Nant na premijeri sezone 2020/21 u Francuskoj."Žirondinci" su ostali sa igračem manje već u 20. minutu, pa je to imalo i veliki uticaj na konačan rezultat.Direktan crveni karton zaradio je Zerkane, nakon užasnog starta na protivničkoj polovini Utisak je da nije imao nameru, ali je jako neoprezno odreagovao, zgazio je protivnika na potkolenicu, prava je sreća što nije došlo do povrede.Gosti su do kraja bili nešto bolji rival, ali nisu mogli da materijalizuju brojčanu prednost, nije bilo promene rezultata, podela bodova na startu sezone u Ligi 1.