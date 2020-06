Igalov 'skup' ostanak!

FS Kine i čelnici tamošnje Superlige su odlučili - neće biti moguće povratne vize sve do oktobra meseca zbog nastalog stanja u korona pandemiji.



Tako je Odion Igalo i imao jedino izbor ostanka u Junajtedu, Šangaj i engleski klub su danas potvrdili i produžetak saradnje. Napadač Nigerije će ostati još šest meseci na "Old Trafordu".



Finansijski gledano i nije baš jeftino prošao Junajted, posebno uzimajući finansijske (ne)prilike posle pandemije.



Solskjerov tim će u narednih pola godine investirati čak 10 miliona funti za usluge iskusnog napadača. Junajted će nastaviti sa plaćanjem nešto manje od polovine primanja napadač u Šangaju (300 hiljada funti), "đavoli" će platiti 130 hiljada funti.



Sama pozajmica će koštati šest miliona funti što sve skupa izlazi na oko 10 miliona funti za ostanak Igala na "Old Trafordu".



Afrikanac se definitivno pokazao kao odlični džoker, nadamo se da će tako i nastaviti.