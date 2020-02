Ideja navijača Liverpula - dovesti Džerarda zbog medalje!

Stiven Džerard je fudbaler Liverpula koji je jedan od najboljih u istoriji tog kluba, ako ne i najbolji. Ipak, ima jedan problem - nikada nije osvojio Premijer ligu.



"Stivi Dži" je sada trener Rendžersa, a par godina nakon njegovog završetka karijere Jirgen Klop čini čuda sa Liverpulom i nije daleko od osvajanja Premijer lige.



Ono što su navijači želeli jeste - povratak Stivena Džerarda u Liverpul kako bi potpisao kratkoročni petodnevni ugovor sa ekipom sa "Enfilda", sve u cilju dobijanja medalje za osvojenu Premijer ligu.



Ima problema u tome, i nije samo u pitanju Rendžers.



Jedan od čelnika Liverpula je odgovorio zašto to nije moguće.



"Slušajte, mi svi volimo Stivena, ponosni smo na njega, ali to što tražite neće se desiti. Koga da izbacimo iz tima da se to desi?"



"Hemija u svlačionici je veoma bitna, morali bismo da kažemo jednom igraču da neće dobiti medalju", objasnio je Piter Mur.



Verujemo da ni Stiven Džerard to ne bi prihvatio jer ovosezonsku titulu nije zaslužio...