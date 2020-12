Idealan predlog, Mesi kao Maradona, da li je iko protiv?!

Nekadašnji fudbaler Barselone Kevin-Prins Boateng predložio je Lionelu Mesiju zapanjujuću ideju da krene stopama svoga idola Dijega Armanda Maradone i na kraju sezone pređe u Napoli.



Bivši reprezentativac Gane je u intervjuu za ESPN isturio u prvi plan neverovatnu ideju, da Mesi od naredne sezone zaigra za klub u kome se proslavio njegov idol.



"Mesijev ugovor u Barseloni ističe u junu, kako bi bilo lepo da pozove Napoli i kaže: Ja dolazim"? - rekao je svojevremeno jedan od Leovih saigrača, a sada fudbaler Monce.



Podsetio je da je Napoli povukao desetku, ali da bi eventualnim dolaskom Mesija mogao da razmotri da mu je dodeli u Maradoninu čast.



"Mogao bi doći na jednu ili dve sezone isključivo razmišljajući srcem, a ne kroz novac. Bilo bi to kao na filmu. Trebalo bi da ide na trening helikopterom jer bi ga ljudi živog pojeli koliko bi bio srećan. Bila bi to dobra poruka, ušao bi u istoriju" - rekao je Boateng.



Završio je rečima da bi na Mesijevom mestu nazvao Antonija De Laurentisa rekavši mu:



"Ovde Mesi. Želim da razgovaram sa vama" - do kraja je izneo suludu idelu KPB.



Da li vi verujete da je ovo moguće?