Ibrina podgrejana supa - Zbog čega povratak miriše na promašaj?

Danas ili sutra, Zlatan Ibrahimović će potpisati ugovor sa Milanom. Prihvatio je ugovor, na kraju se došlo do kompromisa, ugovor će mu biti automatski produžen posle juna, ako ispuni klauzule koje se tiču broja nastupa i golova.



Prihvatio je izazov, vraća se u klub gde ga navijači i najviše vole, pokušaće da pomogne "Rosonerima" koji su dotakli dno nakon bruke u Bergamu prošlog vikenda.



Navijači su podeljeni, jedni su sa oduševljenjem dočekali vesti, drugi smatraju da je Ibrahimović prestar, da ne može da dominira u Evropi i da se Milan odriče budućnosti zarad godinu i po u kojima se neće promeniti ništa.



Na Ibri je da potvrdi ili demantuje ta mišljenja, ali jedna stvar je činjenica, povratak u Milan je bio problem za sve velike fudbalere.



Italijani to zovu "podgrejana supa" i gotovo nikada nije rešenje.



Milanov slučaj je posebno ilustrativan.



Krajem veka, Roberto Donadoni se nakon Amerike vratio u Milan, prethodno se povukao, ali i reaktivirao. Proveo je dve godine, osvojio titulu 1999. ali nikada nije bio na nekadašnjem nivou, uostalom, u toj šampionskoj sezoni pod Zakeronijem, odigrao je u svim takmičenjima desetak utamica, bez ikakvog učinka, uglavnom je ulazio sa klupe.



Ali, mnogo su svežiji primeri Ševčenka koji posle povratka iz Čelsija u 18 mečeva u Milanu nije dao nijedan jedini gol, pa se vratio u svoj Dinamo iz Kijeva gde je završio karijeru.



Riki Kaka je dobio šansu, bio uzor mlađim igračima posle neuspešne avanture u Realu, ali svejedno, ni on nije pokazao ni delić onoga što ga je 2007. dovelo do "Zlatne lopte". Brazilac je u toj jednoj godini odigrao 30 mečeva, dao 7 golova, pre odlaska u MLS, ali je već bilo jasno da je potrošen.



Mario Baloteli se 2015. posle neuspešne epizode u Liverpulu vratio u klub, Mihajlović je bio trener, davao mu je šansu, igrač je imao problema sa leđima, više je ostao upamćen po lečenju, mada nije pravio frku van terena. Odigrao je ukupno 20 mečeva u toj sezoni, učinak očajan jedan gol.



I da ne zaboravimo Ruda Gulita.



Mlađi ne sećaju, on je zbog sukoba sa Kapelom posle fantastične karijere nakon sedam velikih godina, otišao je u Sampdoriju sa kojom je osvojio kup i čak dao Milanu gol u pobedi Đenovljana od 3:2. Ponovo se vratio u Milan, ali to je bila katastrofa, brže bolje je ponovo otišao u Sampdoriju posle čega se preselio u Englesku.



Nije ohrabrujuće za Zlatana, zar ne?