Ibrina odluka, Milan nema rešenje?

"Rosoneri" su uspeli da ostvare dobe rezultate po povratku Ibrahimovića.



Pioli i Šveđanin su uspeli da doguraju Milan do Evrope, crveno-crni će nastupiti u Ligi Evrope naredne sezone. Odustalo se od Ranginka, veruje se italijanskom stručnjaku. Sada je ostalo pitanje Ibrahimovićevog ostanka.



Šveđanin je raspoložen da odigra i narednu sezonu na "San Siru", ali su potraživanja napadača za sada veća od ponude Milana.



Čelnici "rosonera" nude pet miliona evra neto za produžetak ugovora plus bonusi dok veteran potražuje 7.5 miliona evra.



Do kraja nedelje se očekuje sijaset sastanaka u Milanelu, očekuje se da u narednih nekoliko danas saznajemo i dalju sudbinu Šveđanina.