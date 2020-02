Ibra razočarao Interiste, ali koga briga, crno-plavi imaju pravo na nadu!

Inter slavio, u noći Oskara, kako rekoše Italijani, videli smo pravu naučnu fantastiku. Od izgubljene situacije, podigli su se u drugom poluvremenu do pobede, stigli Juventus i sada mogu da sanjaju.



Dok je u Torinu upaljen alarm, u Lombardiji, Lukaku poručuje da je novi "kralj" u gradu, aludirajući na pobedu nad Ibrahimovićem.



Ibra nije impresioniran.



"Skudeto? Ma kakav Inter, osvojiće Juve. Odigrali smo sjajno prvo poluvreme i očajno drugo, idemo dalje, da jedemo, spavamo i treniramo, nema tu neke filozofije", kaže Šveđanin za koga mediji tvrde da je trener Milana na terenu.



Pioli je u pravu kada kaže da se 19 bodova razlike između Milana i Intera nisu videli u ovom derbiju, ali ne treba zatvarati oči pred istinom, pitao se Inter, imaju mnogo kvalitetniji tim i to su pokazali uraganom u nastavku.



Konte ne voli "ludi Inter" i preokrete, ali prihvatiće i ovakve pobede u jurišu na titulu. Njegov tim čekaju velika iskušenja, ali svejedno, poravnati su sa Juventusom koji nije gore izgledao odavno.



I navijači Intera imaju pravo da veruju u toliko čekanu titulu, prošla je decenija od Murinjove triplete.



Jasno je da je Konte svoj borbeni duh preneo na ekipu, kako su Marota i Žang očekivali, i mada smiruje strasti, jasno je da trener Intera veruje posle zimskih pojačanja da će imati šansu.



"Gladni smo uspeha, ali titula i dalje zavisi od Juventusa", kaže Konte.



Ali, u Torinu pozivaju Sarija da se probudi, on sa veteranima pokušava da razbudi ekipu, ali šta drugo reći osim da se čini da tim previše zavisi od Ronalda, da je prelazni rok letos promašen, a da je odluka da se na zimu ne kupuje ništa promašena, odnosmo da su bila potrebna pojačanja. Sve u svemu, tu je i Lacio, čekaju nas velika uzbuđenja i mnogo više neizvesnosti nego u prethodnim godinama...