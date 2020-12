Ibra otkrio do kad će igrati, posle njegovih reči zagrcnućete se u grlu od smeha

Iskusni napadač Milana Zlatan Ibrahimović rekao je da će igrati dokle god bude mogao te da će nastaviti da trese protivničke mreže kao što je to činio do sada.



Popularni Ibra se povredio protiv Napolija i posle nekoliko mečeva van stroja neizvestan za vikend meč protiv Parme.



Povreda mišića nije ga sprečila da u intervjuu za BBC ponovo iskaže sebe u prepoznatljivom stilu.



Posebno je stavio naglasan na sjajne partije "rosonera" ove sezone, koji su trenutno lideri u Seriji A.



"U neverovatnoj smo formi, ali još nisam ništa osvojio. Kada sam prvi put dolazio u Milan, to je bio klub koji se borio za Skudeto, a kada sam se vratio želeo sam da ga postavim tamo gde pripada, na vrh" - rekao je Ibrahimović.







Istakao je da je to bio veliki izazov, ali i nešto u čemu uživa.



"Ovakve stvari me drže u životu. Ako mogu da budem uspešan i kada radim ono što mislim da mogu reakcija je fantastična. Neverovatan je osećaj, mnogo veći nego doći u klub koji je već na vrhu. Veoma sam motivisan" - rekao je Ibrahimović.



Dodao je da je ima dosta iskustva i da će nastaviti da "grize" pošto nije isti igrač kao od pre pet ili 10 godina.



"Biću iskren kada kažem da ne trčim kao što sam to ranije radio, da sada na pametniji način koristim energiju. Razlog zašto sam rekao da je Serija A najteža liga za napadače je svi nose filozofiju da je bolje ne primiti nego dati gol" - rekao je Ibra.



Na kraju je zasmejao sve čitaoce rekavši da je igrao sa Paolom Maldinijem u prošlosti, a sada deli svlačionicu sa sinom legendarnog kapitena Danijelom, ali da se tu priča neće zaustaviti.



"Možda budem igrao sa Danijeleovim sinom. To će biti pravo čudo" - nasmejao je sve Ibrahimović dodajući da je virus COVID-19 mnogo veći izazov sa mentalne nego fizičke strane.