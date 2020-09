Ibra osuo paljbu po Šveđanima zbog fudbalera Juventusa!

Švedska je doživela poraz na startu Lige nacija od Francuske, aktuelni šampion sveta slavio je sa 1:0 golom Kilijana Mbapea.



Mnogi su ostali iznenađeni što se u startoj postavi Šveđana nije našao novi fudbaler Juventusa Dejan Kuluševski, čime je bio iznenađen i momak poreklom iz Severne Makedonije, koji je priliku dobio u poslednjih 20 minuta.



"Mislim da je bilo čudno, ali morao sam da ispoštujem odluku.



Nadao sam se da ću promeniti stvari kada uđem, ali sam iskreno bio šokiran što se nisam našao u prvoj postavi, jer sam se jako dobro osećao na treningu. Nadam se da ću početi sledeći meč, ali zaista ne mogu da znam šta će se desiti", izjavio je Kuluševski.



Oglasio se i Jane Andersen, selektor Švedske, nakon brojnih pitanja o mladoj nadi Juventusa.



"Videćemo da li će dobiti više minuta u utorak. On ima velike kvalitete i vremenom će se domoći uloge.



A sada, da li možemo da pričamo o onima koji su igrali i to dobro? Mislim da je to daleko interesantnije", rekao je Andersen.







Čitavu priču začinio je Zlatan Ibrahimović na društvenim mrežama.



"Ovo mora da je bila šala! Još dokaza da nesposobni ljudi na pogrešnim mestima guše švedski fudbal", napisao je Ibra i izazvao pravi haos u Švedskoj.



Videćemo kako će sve ovo uticati na sudbinu mladog Dejana Kuluševskog u reprezentaciji Švedske, sve će biti jasnije već u utorak, kada Šveđani budu ugostili Portugaliju.