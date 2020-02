Ibra odlučuje, na leto nas čeka senzacija?

Sudbina Zlatana Ibrahimovića je neizvesna, on će igrati sigurno do juna, a onda sledi odluka.



Sam će je doneti, međutim, zavisiće i od rezultata Milana. Problem je u tome što ako ostanu van Evrope, Šveđanin, kako se priča, nema više motiva, čini se da bi na leto mogao da završi karijeru.



Razlog?



Ponuda koju Ibrahimović ima od Milana.



On bi direktno uskočio iz kopački u fotelju, prilikom razgovora insistirao je da dobije funkciju koja bi imala sasvim određene zadatke, odnosno da bi bio definisan njegov posao. Čak se priča da bi neko mogao da plati ceh loših pojačanja, da ni Boban, ni Maldini više nemaju pozicije kakve su imali, naročito ovaj prvi.











U slučaju da Ibrahimović odluči da prekine fudbalsku karijeru, vrlo lako bismo mogli da ga vidimo u novoj ulozi naredne sezone.



Ono što je sigurno, nema nameru da napušta Evropu, niti da se vraća u Ameriku, karijeru će završiti u Milanu ovog ili narednog leta.