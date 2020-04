Ibra odlućio? Novi klub na vidiku?

Zlatan Ibrahimović će ostati na terenu. Kako pišu italijanski mediji, on će odigrati najmanje još sezonu, ali odlazi iz Milana.



Razočaran je situacijom u klubu, na kraju krajeva ni "Rosoneri" ga ne žele posle odlaska Bobana, na kraju sezone će klub napustiti i Maldini, a Ragnik želi da promeni sve, teško da bi sa Ibrom mogao da funkcioniše.



Ibrahimovićeva želja je da ostane u Italiji.



Naime, kako tvrde mediji, on hoće da živi na Apeninima, igrao bi i dalje, čak se priča da žali što nije prihvatio ponudu Bolonje. Naredno leto bi mogla da bude šansa, da zaigra kod Siniše Mihajlovića, u sledećem šampionatu, kada god on počne.











Uz to, ima ponudu Monce, koju drže Berluskoni i Galijani, ali ovaj klub će se plasirati u Seriju B i bez obzira što bi ostao u Milanu, Ibra nema vremena da čeka, i dalje bi da igra na najvišem nivou.



Ono što je sigurno je da će Zlatan nastaviti karijeru, makar još sezonu...