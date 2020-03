Ibra napustio Apenine, odluka doneta, iz kopački u cipele, ali gde?

Zlatan Ibrahimović je uz potvrdu da nema virus otišao iz Italije u svoju Švedsku, priča se da je u sukobu sa čelnicima kluba posle odlaska Bobana, da je imao razmenu vatre sa Gazidisom, da će odigrati sezonu do kraja i napustiti Milana.



On će, kao i Donaruma otići iz kluba, Gazidis hoće da smanji troškove, ali se oslobodi i Rajolinih igrača.



Sada ostaje da se vidi šta je Ibrina budućnost, i dalje ima ponudu Bolonje, ali je izgleda mnogo bliže tome da završi karijeru. Ibra planira da bude trener, videćemo kakav će razvojni put imati, pominjan je povratak u SAD gde bi mogao da dobije najranije posao u nekom od timova MLS, ali i to da prođe italijansku školu u Koverćanu odakle izlaze najbolji treneri.



Za sada je sve to u magli, ali kako piše "Gazeta" opcija da se povuče i iz kopački uđe u cipele sada je najverovatnija i on je to navodno i saopštio Rajoli.