Ibra ili Ronaldo, odlučite se!

Pred večerašnji duel Milana i Juventusa u kupu, u italijanskim medijima se meč predstavlja kao sudar Ibre i Ronalda.



Zanimljivo da Ibrahimović ima više trofeja od Kristijana, 31 prema 30, ako se ne računaju one dve titule sa Juventusom, za koje Ibrahimović kaže da ih je osvojio na terenu. U tom slučaju je 33:30 za Šveđanina.



On je četiri godine stariji od Ronalda, ali i dalje igra na vrhunskom nivou, s tim što navijači Juventusa koji baš ne vole Zlatana kažu da su ove stvari neuporedive.



Naime, kvalitet Ronaldovih trofeja je mnogo sjajniji, on je osvajao Ligu šampiona pet puta, da ne pričamo o titulu evropskog prvaka sa Portugalom. Ali, navijači Milana kažu da je mnogo lakše pobeđivati sa Realom i Portugalom, nego PSŽ i Švedskom i da to nije merilo.







Recimo i da su dvojica asova u korektnim odnosima mada Ibra smatra da je Mesi mnogo bolji igrač od Ronalda, ali i da je on sam mnogo talentovaniji od Portugalca koji je sve postigao radom.