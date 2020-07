Ibra gura Juve ka tituli!

Lacio je u okviru 30. kola Serije A dočekao Milan, sastave pogledajte OVDE Nakon 45 minuta igre "Rosoneri" iznenađujuće vode sa 2:0.Igrao se 23. minut kada su stigli do prednosti i to na fantastičan način.Ibrahimović je dodao loptu do Čalhanoglua, a Turčin je još jednom sve podsetio da ima top u desnoj nozi. Raspalio je po lopti sa ivice kaznenog prostora i poslao je pod prečku za 1:0 u korist "Rosonera" A onda, samo devet minuta kasnije, Selemejkers pogađa Radua u ruku, sudija pokazuje na belu tačku, a odgovornost preuzima Zlatan Ibrahimović.Do kraja prvog dela igre je Luis Alberto imao solidnu priliku da vrati Lacio u igru, ali je tukao tik pored leve stative.Juve trenutno ima sedam bodova prednosti, ako ekipa Simonea Inzagija ne napravi još jedan veliki preokret, "Stara dama" će staviti jednu ruku na trofej.