Sećate se verovatno priče iz Junajteda kada je Ibrahimović u svom stilu nudio Lukakuu 50 evra za svaku loptu koju primiri. On je signalizirao da bez obzira što je Belgijanac odličan igrač mora da radi na kontroli lopte.



Lukaku mu to nije zamerio, on voli Ibrahimovića, ali je dočekao svojih pet minuta.



Posle pobede u derbiju, napisao je na Instagramu da je novi kralj Milana.



Ovo je jasna provokacija na račun Ibre koji je svoj potpis, odnosno novu epizodu u Milanu nazvao "Povratak Kralja".



Na kraju se radovao Belgijanac, čiji je tim vođstvo Milana od 2:0 na poluvremenu okrenuo i stigao do pobede i nove deobe prvog mesta sa Juventusom.