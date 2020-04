Ibra doživeo razočaranje u Švedskoj: ''To je tužno!''

Švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović izjavio je da je tužno to što se skrnavi njegova statua u rodnom Malmeu i da će njegova istorija ostati zauvek bez obzira na to što je nestao kip.



"To je tužno. Oni koji znaju sve detalje, nikada ne bi uradili ništa slično. Oni koji žele pažnju i žele da mediji pišu o tome jer misle da je to kul, su na dečijem nivou. Mi smo veći od toga. Statua je bila takva kakva je bila, a to što je kip nestao ne znači da je nestala i moja istorija. Moja istorija ostaje zauvek", rekao je Ibrahimović za lokalne medije.



Velika bronzana statua Ibrahimovića, koja je postavljena početkom oktobra u njegovom rodnom Malmeu, srušena je početkom godine.



Počinioci su oko vrata statue stavili šal švedske reprezentacije i, prema rečima policije, time su ostavili poruku da ne žele više da statuu vide u Malmeu.



Statua Ibrahimovića je više puta skrnavljena, a zbog toga što je on postao jedan od suvlasnika Hamarbija, velikog rivala Malmea.



Dok traje pandemija korona virusa, fudbaler italijaskog Milana vreme provodi u Hamarbiju i trenira.



"Zahvalan sam što mogu da budem deo ovoga i što mogu da treniram sa ovim momcima, budući da u Evropi sve stoji, pogotovo u Italiji gde ne možemo da treniramo i moramo da ostanemo kod kuće. Tako da sam veoma srećan što sam ovde i što imam priliku da upoznam ove fantastične ljude koji rade u klubu, kao i igrače", rekao je on.

Dodao je da "želi da uči o fudbalu iz drugog ugla" i da svoje znanje želi da podeli sa klubom, tako da nije mnogo razmišljao kada je dobio mogućnost da postane deo Hamarbija.



"Ova prilika se pojavila i delovala mi je kao odlična ideja. Što se tiče ljutnje navijača Malmea, samo bih naveo da sam dao tom timu više od 100 miliona kruna pomoći u ovim vremenima, tako da sam uradio nešto i za njih, zar ne?", naveo je Ibrahimović.



Ibrahimović je za televiziju "Dplay" govorio o mnogim temama i istakao da još ne razmišlja o penziji.



"Ne znam koliko ću još dugo moći, ali želim da igram dokle god me telo bude slušalo. Samim tim, trenutno ne razmišljam o penziji, jer imam ugovor sa Milanom. Zato moram prvo da vidim kako će se stvari razvijati tamo", rekao je 38-godišnji Ibrahimović.



Po njegovim rečima, zdravlje je najbitnije i da bi sport trebalo da udje u razmatranje kada situacija bude bila bolja. Dodao je da se još ništa ne zna o nastavku sezone.