Ibra bez premca!

Zlatan Ibrahimović oduševljava simpatizere fudbala širom Evrope i sveta.



Šveđanin ima pune 39 godine, ali ga to ne sprečava da bude trenutno najbolji strelac Kalča sa sedam postignutih golova.



Veteran je morao i da preleži korona virus, vratio se polovinom oktobra što mu je bilo i više nego dovoljno da osvoji priznanje za najboljeg igrača Serije A u mesecu iza nas.



Odigrao je dve utakmice u Kalču, postigao četiri gola - dva Interu i dva Romi. Uz to nije izgubio niti jedan duel što pokazuje u kakvoj je formi Ibrahimović.



Nadamo se nastavku serije protiv Verone.



@Ibra_official is the October #SerieATIM MVP! 💥🔝

• Not a single offensive 1vs1 lost

• Physical efficiency index: 92%

• Technical efficiency index: 96%

• K-pass: 94%https://t.co/8B8ip2vanH#WeAreCalcio pic.twitter.com/SDHPXDHDDF