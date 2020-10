Iberijski derbi, kako je Nani upropastio najlepši gol Ronalda...

Jedno od najvećih prijateljstava u portugalskoj reprezentaciji je ono između Nanija i Ronalda. Na kraju krajeva, obojica dele istu strast, prema Sportingu, a delili su i dom u Mančesteru.



Naime, dve portugalske zvezde su živele zajedno, treći je bio Brazilac Anderson, ili „Životinja“, velika Fergijeva investicija koja se nikada nije isplatila. Ni Nani nije uspeo da izađe iz Ronaldove senke, iako ima dobru karijeru.



„Po ceo dan smo nešto igrali, ne možeš da živiš sa Ronaldom, a da te on ne izazove. Bilo da je plivanje, stoni tenis ili tenis u pitanju“, priseća se Nani.



Ronaldo je rano odlazio na spavanje, Nani i Anderson su igrali igrice do duboko u noć.



„Jedini je imao auto, stalno bi se ljutio što kasnimo, želeo je što pre na trening“, otkriva Portugalac i daje i odgovor zbog čega nikada nije uspeo da stigne svog prijatelja.



Kako su se upoznali?



„U reprezentaciji, sećam se da je bio jako ljubazan, iako mlad, izazivao je divljenje ostalih starijih igrača, neki od njih su već osvojili titulu prvaka Evrope sa Portom. Neverovatno je šta je mogao sa loptom“.



Nani je osvojio titulu više sa Junajtedom od Ronalda, dugo je ostao u klubu, ali nikada nije imao ni približan uticaj kao zemljak.



„Krivi“ Ronalda.



„Ljudi su me gledali kroz njega, očekivali isto, to je ogroman pritisak“, pravda se Nani.











Manje je poznato da je u najvećem uspehu portugalskog fudbala, osvajanju titule prvaka Evrope, 2016. Ronaldo prijatelju poklonio „Srebrnu kopačku“. On je na turniru dao tri gola i imao tri asistencije, povredio se u finalu, Grizman je sa šest golova bio najbolji strelac, pa je Kristijano Naniju u znak prijateljstva poklonio trofej.



I sada dolazimo do glavne stvari. Portugal igra sa Špancima, to je derbi Iberije, sudar komšija koji nikada nije neprijateljski, mnogo je dobrih prijatelja među igračima, ali rivalitet postoji.



Portugal je svoj prvi meč izgubio protiv Španije, to je jedno od najstarijih rivalstava u Evropi, prva utakmica je odigrana dvadesetih godina. Sve do posle Drugog Svetskog Rata „Selesao de Kinjas“ nije slavio protiv „Crvene furije“, prvu pobedu zabeležili su 1947.









Poslednji meč igran je na Mundijalu, onih strašnih 3:3. Ukupno su igrali 36 puta, Španija je dobila tri puta više mečeva. Oni su 1934. u kvalifikacijama za Mundija dali devet golova susedima koji su se žestoko naljutili. Španija je pre osam godina do titule prvaka Evrope stigla preko suseda, eliminisali su ih nakom penala.



Ali, jedne utakmice će se svi setiti. Španija je bila svetski prvak, nakon titule u Južnoj Africi kada su savladali Portugal, sa 1:0 golom Vilje u osmini finala, u novembru su timovi igrali prijateljsku utakmicu. Španci su spavali na lovorikama, Portugalci su ih razbili sa 4:0, Ronaldo je dao tri gola. Ali, Nani mu je upropastio jedan od najlepših golova u istoriji fudbala. Kristijano je bacio par igrača Španac, fantastičan lob, lopta je išla u mrežu, Nani je dodirnuo, bio je u ofsajdu, pa je pogodak poništen. Ronaldo je poludeo, navodno mu je rekao da je slep, ali kasnije i da je lopta već bila u golu, odnosno da je Nani dirao kada je prešla gol liniju. Sudije su mislile drugačije, saigrač se izvinio Ronaldu, ali ostala je priča, neverovatan pogodak koji nije priznat.







Sada Ronaldo juri Ali Daija na listi najbolji strelaca svih vremena, Nani više nije reprezentativac, a Kristijano će učiniti sve da ponovo izrešeta komšije.