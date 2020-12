Iako je zvanično najgori, evo do kada Kuman sigurno ostaje!

Ronald Kuman je i dalje na klupi Barselone i sigurno će tu ostati još makar šest nedelja.



Remijem sa Valensijom, Kuman je stigao do samo 21 osvojenog boda, manje u ovom veku osvojili su samo, gle čuda, isto Holanđani - Luj van Gal 2002. (20) i Frank Rajkard 2003. (20), ali on će još neko vreme sigurno ostati na klupi Barselone.







Čak ni Kike Setijen nije prosuo ovoliko bodova u svom kratkom periodu na klupi od januara do avgusta ove godine, a o tome koliko je Ernesto Valverde makar umeo da osvaja bodove, za razliku od Kumana, suvišno je govoriti.





Kuman je ove jeseni izgubio od Reala, Atletika, doživeo je šamar od Juventusa i prepustio mu prvo mesto u grupi, te je Barsa izvukla PSŽ u osmini finala LŠ. Izgubio je od Hetafea, Kadiza, nije uspeo da pobedi Alaves sa igračem više...





Međutim, privremeni vršilac dužnosti predsednika Karles Tuskets podsetio je da on nema nadležnost da smeni trenera, te da do izbora, Kuman sigurno ostaje na klupi.



"Nemam nadležnost niti bih želeo da smenim Kumana. Njemu ide veoma dobro, ima svoje kriterijume, otkrio je neke mlade igrače i ima moju podršku, kao i uvek", rekao je Tuskets.







U prevodu, Barsa bi praktično mogla da ostane bez dva trofeja do smene trenera. U La Ligi već zaostaje previše za Atletikom i Realom, to bi moglo da se pogorša do kraja januara, a tu je i Superkup Španije u kom Barsa u polufinalu igra sa Real Sosijedadom.



Gotovo da nema tog navijača koji želi da Kumanu vidi leđa već u januaru, jer je Holanđanin previše egoističan i sujetan, te tvrdoglavo drži Miralema Pjanića i Rikija Puđa daleko od terena i ima još toliko pogrešnih odluka.



Protiv Valensije ništa nije uradio kako treba, taktički je pogrešno postavio meč, a i tokom utakmice je donosio još gore odluke. Barsa je počela meč u formaciji 4-3-3, onda je prešla na 4-2-3-1, da bi potom u finišu igrala 3-5-2 i to pri rezultatu 2:2, Kuman je uveo Lenglea umesto Kutinja.



Zaključak je jasan - Kuman ima još nepunih šest nedelja da sačuva posao, ali gotovo niko ne veruje da će uspeti u tome.