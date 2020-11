I svlačionica okreće leđa Zidanu, a Mijat pogodio u metu kao onomad prečku!

Jedan poraz je dovoljan da sve izađe na površinu, a treći, posle Kadiza i Šahtjora, od Valensije, izaziva pravi zemljotres u klubu kao što je Real Madrid.



Madridski mediji posvetili su nekoliko članaka problemima Reala, o tome smo pisali malo i jutros, a sada sledi i nastavak iz svlačionice.



Kako je otkrila Marka pod naslovom "poverljivo", igračima nije bio jasan izbor početne postave i ideje Zinedina Zidana na Mestalji. Prvo, kada nema Kasemira, sve je mnogo teže i svi su očekivali da Toni Kros zauzme njegovo mesto, ali je Zidan izabrao Iska. Dodatno baca mrlju činjenica da je Kros odmorio proti Ueske nedelju dana pre, te da od utakmice sa Barsom, nijedan od četiri meča nije igrao 90 minuta, u prevodu - nije umoran. Sa Iskom, bez Kasemira i Krosa, Real nije mogao da se nada boljem rezultatu.



Druga odluka koja je naišla na negodovanje ekipe jeste da Ferlan Mendi ostane na klupi, a da meč počne Marselo. Francuz nije pozvan za reprezentaciju, pred sobom ima dve nedelje odmora, ali ga je Zidan i pored toga izostavio. Mendi je brzo stekao poverenje saigrača, uostalom, to je dokazao i onaj dijalog između njega i Benzeme da ne dodaje loptu Vinisijusu.



Što se Iska tiče, upravo je on bio i tema Predraga Mijatovića, koji je posle utakmice u emisiji Karusel Deportivo, najbolje opisao njegovu formu i stanje u ekipi.



"Igrači nekada treba da budu ti koji pomažu trenerima. Ako me ne stavite na poziciju na kojoj mogu da donesem nešto pozitivno ekipi, onda radije tu stavite mog saigrača. Igrači najbolje znaju kako se fizički osećaju, da li su i koliko spremni da odgovore zadacima i na kojoj poziciji. Isko nije bio iskren prema sebi i u ovim situacijama treba da kaže treneru da ne može da odgovori na toj poziciji, na kojoj ekipi ne donosi apsolutno ništa", poentirao je Mijatović čime je izazvao dodatnu polemiku na društvenim mrežama.



Navijači su složni da ni Isko ni Marselo više nemaju šta da traže u Zidanovom timu, a videćemo šta će Francuz uraditi posle pauze...