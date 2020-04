Vlada bi konačnu odluku o tome da li će se utakmice igrati od juna trebalo da donese 27. maja i to će, naravno, zavisiti od situacije s pandemijom korona virusa.



Ako se sezona nastavi, igraće se pred praznim tribinama zbog mere kojom se zabranjuje okupljanje više od 1.000 ljudi do avgusta.



Švajcarska fudbalska liga je suspendovana u februaru, a do kraja je ostalo da se odigra 13 kola. Na vrhu tabele sa istim brojem bodova su Sent Galen i Jang Bojs.