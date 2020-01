I pored fantastičnog poteza, ne baš sjajni komentari o Joviću (TVITOVI)

Luka Jović je danas oduševio navijače Real Madrida asistencijom, Kazemiro je na kraju došao do Jovića i tražio od svih koji su danas došli na stadion da aplaudiraju srpskom napadaču.



Ipak, pored te asistencije petom, nije se srpski napadač preterano istakao, pa su mišljenja o njemu ponovo podeljena.



Pogledajte u nastavku nekoliko interesantnih tvitova, bilo je i onih koji su delili ocene.



It’s way too early to say anything about Jovic. But starting three games in a row without scoring a single goal is not good for him, especially now with Benzema back. — albert (@alberhmk) January 18, 2020

Det slutter 2-1 og Real Madrid fører La Liga🤩



Spillervurderinger👇

Courtois 7

Carvajal 4

Militão 7⬆️

Varane 7

Marcelo 4

Casemiro 12

Modric 10

Kroos 7

Vazquez 7

Jovic 7

Rodrygo 4



Udskiftere:

Benzema 4

Vinicius 10

Mendy 7⬆️



Enig/uenig? — Paulo Augusto Chichon (@PauloChichon) January 18, 2020

Courtois - 6

Carvajal - 5

Militao - 8

Varane - 8

Marcelo - 4

Casemiro - 10

Kroos - 7

Modric - 8

Lucas - 2

Jovic - 6

Rodrygo - 2



Vinicius - 6'5

Benzema - 5

Mendy - 4



Zidane - 4 — Juanma Romero (@Asaf_Borger) January 18, 2020

Courtois - 7

Carvajal - 3

Militao - 7,5

Varane - 6

Marcelo - 3,5

Casemiro - 10

Kroos - 7,5

Modric - 7 bajón en la 2ª parte

Lucas - 4,5 por la asistencia aunque luego la ha cagado y se ha descojonado

Jovic - 6

Rodrygo - 3,5



Vinicius - 8

Benzema - sc

Mendy - 6



Zidane - 5 — MJ (@MrManu0022) January 18, 2020

Jovic assist is the best thing to see today — Sadeeq mistakenly (@_sirdeeqq) January 18, 2020

When are we gonna talk about Jovic? Man is just stagnant. Wrong move I must say. — N I K L A U S (@Shubomiii_3rd) January 18, 2020

Judging Jovic is tough when he plays in a dead offense, also when the whole team had like 3 insignificant key passes, 0 counter attacks and like 0 successful crosses created in 60 minutes. — I.A (@iIAx102) January 18, 2020

