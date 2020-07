I oni su odigrali za Juve, bez pobednika na "Olimpiku"!

Inter je mogao da umeša malo prste u borbu za titulu prvaka Italije, ali je danas praktično odustao. Bila mu je potrebna pobeda na "Olimpiku", a malo je falilo i da izgube.Neizvesno je bilo od samog starta, nismo mogli da kažemo za ikoga da je bolji tim, a onda gol za Inter nakon prekida.Korner je u 15. minutu izveo Aleksis Sančez, najviši u skoku De Fraj koji pogađa za vođstvo Konteovog tima. Ipak, domaćini se nisu predali, uspeli su do kraja poluvremena da stignu do izjednačenja i to preko Spinacole. Mihtarijan je projurio, Džeko odložio na stranu do Spinacole koji pogađa za 1:1 na samom kraju prvog dela igre.