I Lampard i Klop u promešanim, ali jakim sastavima

Fudbaleri Čelsija i Liverpula igraju veliki derbi u četvrtom kolu FA kupa, a menadžeri su izveli jake sastave.



Your Chelsea team to play Liverpool! 👊 #CHELIV pic.twitter.com/x9FgR7Kz4p



Jirgen Klop je promešao sastav, ali nije kao u ranijim kup mečevima kada je manje-više bio primoran da igra u rezervnom timu.



Od prvotimaca, tu su i Van Dajk, Gomez, Robertson, Fabinjo i Mane, na golu je rezervista Adrijan, kao i mladi Vilijms desno, Džons u vezi, uz Lalanu, a Minamino je konačno opet dočekao šansu da igra.

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our side to face @ChelseaFC in the #EmiratesFACup 👊