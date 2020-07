I La Liga misli na svoje najbolje, produženi odmor za učesnike LŠ i LE

La Liga namerava da produži odmore učesnicima Lige šampiona i Lige Evrope, prenose španski mediji.



U zavisnosti od toga do koje faze doguraju španski klubovi, dobiće i produženi odmor, odnosno neće morati da startuju novu sezonu 12. septembra kada je zakazano prvo kolo.



U startu, nijedan učesnik u preostalim mečevima LŠ i LE, a to su - Barsa, Real Madrid, Atletiko Madrid, Sevilja i Hetafe, neće igrati sve do 19. septembra.



Ukoliko neko od pomenutih stigne do samog kraja, odnosno finala LŠ ili LE, svoj prvi meč u La Ligi igraće tek 26. septembra.



U prevodu, učesnici LŠ i LE iz Španije dobiće dodatnih nedelju ili dve za odmor, odnosno start naredne sezone.



Podsetimo, finala LŠ i LE zakazana su za 21. i 23. avgust.