I dok se ne igra, besni sukob u Seriji A! Sebičluk opasniji od Korone?

Pisali smo juče, radi se o sukobu između Lacija i Juventusa.



Naime, kandidati za titulu su se sukobili van terena, jer Lacio nema zaraženih i oni planiraju da nastave sa treninzima u Formelu, odnosno da okupe igrače uz maksimalne mere bezbednosti.



Plaše se da će, nastavak šampionata, ako ga bude dočekati nespremni.



To je naišlo na žestoku osudu unije fudbalere, predsednik Tomazi je optužio pojedine klubove da izlažu riziku igrače, a Anjeli je navodno rekao Lotitu da mu je trofej važniji od zdravlja igrača.



"Je l' to govoriš kao Italijan ili kao član kraljevske porodice Anjeli", rugao se Lotito.



"Ne, govorim kao prvi na tabeli", odbrusio je Anjeli.











I dalje se raspravlja o formuli nastavka šampionata. Niko ozbiljan ne veruje da će biti nastavljen, 3. aprila, iako bi epidemija do tada trebalo da prođe vrhunac, stručnjaci prognoziraju na osnovu kineskog iskustva da će sigurno do maja biti suspendovane sve aktivnosti.



Inače, svi klubovi su protiv plej-ofa, žele da se prvenstvo odigra do kraja. Taj stav će utorak na video sastanku sa UEFA preneti savez, Italijani se nadaju da će EP biti odloženo i da će moći da od maja do kraja juna regularno završe šampionat.