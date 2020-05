I do godinu dana bez navijača u Premijer ligi?

U Premijer ligi se pripremaju za nastavak takmičenja posle više od dva meseca, utakmice bi mogle da se igraju od 12. juna ali bez publike, uz stroge mere zaštite.Kako je preneo Skaj, klubovi se pripremaju za mogućnost da i narednu sezonu igraju bez publike.



Medicinski savetnik Premijer lige Mark Džilet rekao je da fudbal mora da poštuje mere protiv korona virusa minimum šest meseci do godinu dana, u skladu sa zdravstvenom situacijom.



"Imao sam sreću da prisustvujem sastanku najvećih zdravstvenih stručnjaka. Oni su jasno stavili do znanja da se zdravstvena situacija u društvu neće promeniti u sledećih šest do 12 meseci. Gledaćemo da napravimo iste vrste kulturoloških promena na terenima i u ponašanjima fudbalera, bilo da razgovaramo sada ili u nekom trenutku ove godine. Važno je da ljudi to shvate", rekao je Džilet, preneo je Skaj.





Klubovi Premijer lige danas su jednoglasno odlučili da se od utorka ekipe vrate treninzima, a igrači će raditi u manjim grupama bez kontakta.







Klubovi žele da se sezona nastaviti kada to bude bezbedno. Počela su testiranja igrača na novi virus, a očekuju se da rezultati budu u utorak popodne.