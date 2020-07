Hvalospevi navijača Mančester junajteda za Nemanju! (TVITOVI)

Nemanja Matić je po mnogima najbolji srpski fudbaler, a to trenutno dokazuje u Mančester junajtedu.



Ovaj tim igra fenomenalno, mnogi smatraju da je to zbog dolaska Bruna u tim, jednostavno se poklapa sa rezultatima i dobrim igrama.



Ipak, ima nešto i u Matiću, srpski fudbaler igra daleko bolje nego na početku sezone, što su i navijači primetili.



Na sredini terena čini sjajan trio sa Pogbom i pomenutim Brunom, a sva trojica igraju kao u transu.



Evo i nekih tvitova tokom današnje utakmice Mančestera sa Aston Vilom, Matić je izašao sa terena sredinom drugog poluvremena pri rezultatu 0:3 u korist Mančestera.





Nemanja Matic is better than Tony Kroos. There I said it. #AVLMUN #MUFC — Matt ⚽🔴⚪⚫🔰 (@MLMattnicks) July 9, 2020

Matic 👏🏾 — olly (@masteroogo_11) July 9, 2020

Bruno Fernandes, Pogba, and Matic. Enjoying watching this midfield trio. — Brew_nited (@NitedBrew) July 9, 2020

My midfielders

Missing Tank Matic in this picture https://t.co/beYYLSVWUx — Soham (@soham0018) July 9, 2020

Matic is really allowing our ballers to have a go in attack. Really beautiful to watch! — Real Timo (@RealTimo10) July 9, 2020

Every team needs a player like Matic — Abubu Mustapha (@abubu007) July 9, 2020

Matic is everywhere — Jake Corleone (@Hitee_) July 9, 2020

