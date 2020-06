Hrvatska u šoku, radili geometri i kod njih! Nema ništa sporno, sudije su pogrešile i donele pobedu Hajduku!

Sudijske odluke u centru pažnje u hrvatskom šampionatu.



Kontroverzne odluke na sve strane, a zanimljivo da je meč završen nakon preokreta, kladioničarskim rečnikom rečeno, "iz dvojke u keca".



Hajduk je slavio sa 2:1 u okviru 27. kola HNL-a, a drugo poluvreme je odlučilo pobednika. HAjduk je došao do izjednačenja iz penala u 55. minutu i to nakon što je sudija ponovio penal Splićanima.



VAR je radio i iako je bilo očigledno da je lopta bila van terena (tek potom je igrač Intera igrao rukom), sudije nisu reagovale i dosudile su penal. Prvi je golman Matković odbranio, potom je penal ponovljen, da bi nakon toga fudbaleri Hajduka konačno izjednačili.



Nije to sve, igrač Intera iz Zaprešića je dobio i crveni karton, a pobedu je Hajduk upisao u 7. minutu nadoknade.