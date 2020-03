Hrvatska ne želi EP?

Prvi čovek FS Hrvatske Davor Šuker potvrdio je da će glasati protiv šampionata Evrope. UEFA će u utorak obaviti video sastanak sa svim svojim članovima, nakon čega će biti poznato da li će se održati EP ove godine i šta će biti sa LŠ i LE.



"Bojim se da se EP neće igrati ove godine. To će, uostalom, biti i moj stav tokom video konferencije ovog utorka tokom će UEFA doneti konačnu odluku", rekao je Šuker za hrvatski Novi List.



On je potom istakao da bi i Liga šampiona i Liga Evrope mogli da promene sistem ako odluka bude da se ova sezona završi.



"Treba imati u vidu da se ovako nešto dogodilo prvi put. Postavlja se pitanje kako sva takmičenja odraditi do kraja. Ima dosta mogućnosti, moguće je nokaut fazu svesti na jednu utakmicu. Imamo razređene A, B i C opcije, ali bilo bi neozbiljno da bilo šta otkrivam pre utorka. Puno je spekulacija, ali pratićemo kako će se stvari razvijati i donositi odluke", zaključio je Šuker.