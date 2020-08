Hrabri Nagelsman otključao Ćolov evropski sef, Lajpcig živi svoj san i ide na PSŽ!

Fudbaleri Lajpciga plasirali su se u polufinale Lige šampiona pošto su pobedili Atletiko Madrid rezultatom 2:1 (0:0) i tako zakazali duel sa Pari Sen Žermenom.







Strelci za Lajpcig bili su Dani Olmo i Tajler Adams, dok je za Atletiko pogodio Žoao Feliks iz penala. Utisak je da je Lajpcig zaslužio plasman u polufinale u kom će pokušati da nastavi da ispisuje istoriju i živi svoj san.





Po uvodnim minutima delovalo je da će ovo biti možda otvorenija utakmica nego inače kada je Atletiko u pitanju, no, ubrzo su oba tima shvatila da je ulog preveliki.



Najbolje šanse u prvom delu igre, na obe strane, videli smo u prvom kvartalu utakmice, tokom prvih dvadesetak minuta igre. Lajpcig je delovao opasnije, ali ipak je to Atletiko koji ume da se brani od Liverpula, Barselone, Bajerna, pa je tako Jan Oblak ipak bio bez onih najžešćih šansi.



Najizgledniju priliku u prvom poluvremenu, ipak, imao je Atletiko i to posle akcije Karaska sa Lodijem, kada je Belgijanac iskosa iz teške pozicije gađao prvi ugao i bio zamalo neprezican.



Ubrzo smo videli još jednu zanimljivu situaciju u kojoj je Saul pao u šesnaetercu, ali o penalu nije bilo ni govora, jer ostaje nejasno kako je zapeo i sapleo se.



Odnos snaga posle prvih 45 minuta ogledalo je Atletika pod palicom Simeonea - posed lote na strani protivnika oko 65%, po jedna solidna prilika na obe strane i to je sve.













Međutim, drugo poluvreme je bilo drugačije, jer jedan gol menja sve. Gol u mreži Atletika posebno, a ovaj put je pogodio Dani Olmo, koji se našao na pravom mestu i posle Sabicerovog centaršuta glavom pogodio za 1:0.





Delovalo je da Atletiko nema kreativnih rešenja kada odjednom mora da napadne, pa je i Simeone doneo jedinu logičnu odluku - Žoao Feliks je ušao u igru, šest minuta posle primljenog gola umesto Ektora Erere.









Upravo je Portugalac bio jedini koji je mogao da povuče ovaj Atletiko ka povratku i u 70. minutu je praktično iznudio jedanaesterac, pomerio je loptu u pravom trenutku, dobio udarac po nozi i školski pao za čist penal bez ikakve dvojbe sudija. Žoao Feliks je i sam preuzeo odgovornost i pogodio za 1:1





Usledio je period kada su se i jedni i drugi plašili samo da ne prime gol, dakle, bez pravih akcija, a kamoli šansi.







I onda, pravi šok za Madriđane, u 88. minutu, Lajpcig je krenuo u napad kroz sredinu, potom je lotpa stigla levo do Anhelinja, koji vraća povratnu za Adamsa, a ovaj uz dosta sreće i promenu pravca vara Oblaka za novo vođstvo Nemaca!





Atletiko je u finišu krenuo na sve ili ništa, ali nije uspeo da dođe do izjednačenja, jednostavno, ne može uvek da prođe ovaj Ćolov fudbal, nažalost, on drugačije ni ne ume da pobeđuje, a večeras je morao da bude favorit i da to pokaže...