Horor Šahtjora, Luka, bolju šansu nećeš imati!

Centralni meč je svakako u Madridu i to pre svega zbog situacije u redovima ukrajinskog tima. Šahtjor je u Madrid stigao bez desetorice zaraženih igrača i od toga su većina prvotimci!



U Donjecku su ostali golman i ujedno i kapiten Andrij Pjatov i njegov zamenik Taras Stepanenko, ali i jedan od ključnih ofanzivaca Tajson, Konopljanka, potom i Alan Patrik, Žunior Moraes i Mikoma Matvienko.



Zinedin Zidan ne može da računa na kapitena Serhija Ramosa, a tri dana pre "El klasika" odlučio je da odmori nekoliko glavnih igrača, pa će naš Luka Jović predvoditi napad, uz pomoć Rodriga i Asensija.

