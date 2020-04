Holanđani objavili, baš će se uželeti fudbala! Ovo je njihova odluka, hoće li ostati bez Evrope?

Odluke državnih vrhova oko koronavirusa se razlikuje, a sve to utiče i na sportska dešavanja.



Holandski fudbalski savez je odlučio i da se fudbal ne igra sve do 1. septembra.



Ta odluka je usledila nakon današnjeg sastanka, fudbal se neće igrati sve do pomenutog datuma, ali se postavlja pitanje da li će to uticati na UEFA i njihovu odluku da se sva takmičenja završe ove sezone.



Pominje se i da će savezi koji ne završe sezone neće igrati u Evropi naredne sezone.



Čekamo da vidimo kakva je konačna odluka Saveza što se tiče šampiona, da li će biti proglašen ili će prvenstvo biti prekinuto.



Ajaks i AZ Alkmar su trenutno na deobi prvog mesta sa po 56 bodova.