Holandija - Roben i talentovana deca!

Prošla sezona u Holandiji završena je na čudan i ne baš pravedan način, AZ Alkmar je čak pretio sudom, završili su sa istim brojem bodova kao Ajaks posle prekida sezone, "Kopljanici" su imali bolju gol razliku, ali nisu odigrani svi mečevi, plus AZ je imao bolji međusobni skor.



Možda je bilo bolje da titula ostane nedodeljena, mnogi su osporavali odluku saveza da liga odmah bude prekinuta, odnosno sezona završena, ali na kraju je Ajaks odbranio krunu.



Za vikend počinje novi šampionat, biće uzbudljivo, mnogi kažu veća konkurencija, ali ne i kvalitet jer je šampion oslabljen i još tri tima traže šansu. Posle dugog niza godina mogli bismo da gledamo trku četiri tima, uz klub iz Amsterdama, konkurišu AZ, PSV i Fejenord.



Sva pojačanja kojih nije bilo ni mnogo su u senci povratka Arjena Robena fudbalu. Prekinuo je penziju kako bi ponovo zaigrao za Gronigen, klub u kome su i on i otac legenda i čak imaju tribinu koja se naziva po porodici Roben.



To neće pomoći klubu sa severa da se bori za prvo mesto, ali će legenda holandskog fudbala biti atrakcija gde god se pojavi.



Ajaks ima i dalje najbolji tim, iako je otišao Zijeh, njihova škola je nepresušna, lideri ostaju kapiten i njegov zamenik Tadić i Blind, videćemo hoće li ostati Kvinsi Promes, ali je doveden Brazilac Entoni za blizu 16 miliona evra, drugo najskuplje pojačanje u istoriji kluba posle Mikija Sulejmanija. Stekelenburg se vratio u klub, ali ako ostane Onana, biće i dalje prvi golman, stigao je i Kudus, reprezentativac Gane iz Nordsjelanda.



Ajaks je prodao i Veltmana i Donija van de Beka, napunili su kasu ali i potrošili oko 25 miliona na pojačanja što je za druge misaona imenica.









PSV je zadržao tim, doveo trenera Rodžera Šmita, Nemca se sećate, radio je u Salcburgu, Leverkuzenu, pre nego što je otišao u Kinu za veliki novac. On bi trebalo da izvuče najviše iz tima koji nije dobar kao Ajaksov, ali neće imati pritisak.



AZ je kako rekosmo sačuvao tim i to je za razliku od prošlih sezona za njih najvažnije, drugu godinu igraju zajedno, što im se retko dešava, jer obično prodaju najbolje i žive od toga sledeće sezone.



Na klupi Fejenorda poznato lice, Dik Advokat. "Mali general" je dobio nekoliko pojačanja, ali nijedno poznatije ime, prodali su par igrača u Tursku, otišao je i Rik Karsdorp koga je Roma vratila bivšem klubu, a sada će ga prodati Atalanti.



Ostali?



Obratite pažnju na Utreht, Van der Brom je sjajan trener i on ima solidnu ekipu, bez zvezda, ali iskusan tim i sjajnu podršku, ne zaboravite ni Vitese, sa novim trenerom Tomasom Lečom. Klub iz Arnhajma je Čelsijeva filijala, dosta je talentovanih stranaca, oni su tu negde za top šest ili sedam. Viljem Drugi je bio iznenađenje prošle sezone, obećavaju novi uspon.



Na dnu bukvalno može da završi svako, RKC deluje kao materijala za ispadanje, ali nikoga neće iznenaditi ako se tu nađu Cvole, Sparta, VVV Venlo, Fortuna Sitard, Emen, Sparta. Herakles i Herenven i Tvente su nešto bolji, Den Hag se pojačao. No, jedino što je u ovoj ligi sigurno je atraktivan, otvoren fudbal, izlog u kome su mladi igrači i afirmacija Donijela Malena, Gakpa, Opende, bvaće Van Kam, Orhuna Kokčea, Boadua, igrača koji su ostali, iako su već zreli za jače takmičenje.