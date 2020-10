Hofenhajm - Zvezdo, ovo je priča o seoskoj bajci!

Hofenhajm bi ostao samo mali seoski klub i svakako centar društvenog okupljanja kao što je to slučaj sa svim klubovima tog tipa u Nemačkoj, ali završili su u bajci.



Šta ih je izdvojilo od mase drugih koji sanjaju velike stvari.



Zadesilo se da je nekadašnji omladinac Hofenhajma zaradio veliki novac. Ditmar Hop je milijarder i koosnivač multinacionalne softver kompanije SAP. On je odrastao u ruralnom kraju Baden-Virtemberga, kao i za sve klince i za njega je Hofenhajm značio socijalizaciju i glavno mesto provoda.



Ovo selo ima oko 3000 stanovnika, klub je osnovan u poslednjoj godini 19. veka (nije, ali je tada osnovana sportska, to jest gimnastička sekcija) nikada nije stigao dalje od pete lige.



Ali, kada je Hop odlučio da uloži bogatstvo u svoj zavičar, nalazili su se u Krajsligi, grupa A, ako prevedemo u naše pojmove to je deveti rang.











Posle rata 1945. Tadašnje gimnastičko društvo i fudbalski klub su se spojili u jedno, pa zato Hofenhajm tvrdi da je starac od 121 leto. Fudbal je počeo da se igra posle Drugog Svetskog Rata, najniže lige. Tu su stajali dekadama, ali je posle reorganizacije došlo do prespajanja takmičenja, pa su tako napredovali.



Hop, sada već 80-godišnjak je krajem pedesetih bio napadač u omladinskom pogonu. Živeo je pod sramotom oca, naci padobranca Emila Hopa koji je srušio sinagogu u mestu u „Kristalnoj noći“ 1938. Otišao je na studije u Kalsrue, firmu osnovao sa kolegama 1972. Ostalo je istorija, Hop je među 70 najbogatijih ljudi na svetu.



On se 1990. zainteresovao za ulaganje u klub koji je tavorio i za par decenija ih doveo do Bundeslige. Procenjuje se da je uložio oko 350 miliona u klub, on je jedan od retkih koji je izbegao formulu 50+1 jer ulaže tri decenije, pa ima, umesto navijača kontrolni paket akcija.



Takvu privilegiju imaju recimo Leverkuzen zbog dužine ulaganja kompanije Bajer u klub, i tek još par klubova. Uostalom Hop je potrošio 100 miliona za igradnju „Rajn-Nekar arene“, blizu Sinshajma koji ima 35000 stanovnika i okuplja sela među kojima je i Hofenhajm.











Jasno, da je uspon kluba podržanog ogromnim novcem izazvao ruganje ostatka Nemačke gde klubove poput Hofenhajma i Red Bul Lajpciga nazivaju „plastičnim“. Sam Hop je bio meta napada, čak i pretnji ekstrema pa su neke takve situacije završile na sudu.



Inače prvi stadion koji je Hop napravio, nazvao je po sebi, bio je u selu, imao 5000 mesta, a na otvaranju je gostovao Bajern. To je bilo 1999. na stogodišnjicu kluba.



To je u stvari bila podloga za napad na veće stvari. Pošto je ima novac za razliku od rivala u nižim rangovima, nakon dve uzastopne promocije, Hofenhajm je 2002. stigao do regionalne lige, trećeg ranga takmičenja. Dakle, za 12 godina, šest promocija, navijači su počeli da dolaze i u većem broju iz okolnih mesta koja gravitiraju ka Karlsrueu.







Hop je imao ideju da ujedini Hofenhajm sa poznatijim regionalnim klubovima Astorijom Valdorf i Sandhauzenom kako bi napravio klub za ceo region. Nazvali bi ga Hajdelberg 06, po gradu u kome se rodio, ali su pomenuti klubovi odbili jer bi Hofenhajm bio vodeća priča, odnosno personal, igrači, sve bi ostalo u rukama ljudi sa lokala. Ispostavilo se kao dobra odluka. Manje je poznato da je sadašnji trener Bajerna, Hansi Flik dobio otkaz 2006. Jer se nisu domogli Cvajte, a i njegova zamena Kestner je prošao slično. Flik je otišao da bude pomoćnik Levu u reprezentaciji pa su svih dobili. Inače, Hop je sve radio metodično, nije kupovao zvezde već igrače sa iskustvom u nižim ligama, drugoj i trećoj, a ključ je bio dolazak Ralfa Ragnika. Čovek kome je letos izmakao Milan i trener Šalkea, Štutgarta i Hanovera je već u prvom navratu izborio plasman u drugu nemačku ligu.



Iako su ih gledali sa porugom, a Hop je pisao federaciji žaleći se na rasizam, više nije bilo dileme, stigli su Demba Ba, Kinedu Obasi, Karlos Eduardo, prošetali su se do Bundeslige. Kada su na moćan tim dodali Ibiševića, završili su prvu polusezonu u eliti ispred Bajerna.



Nepravedno je reći da su kupili uspeh. Jer, Brazilca Luiza Gustava je Ragnik iskopao iz Korintijansa za nešto više od miliona evra, Bajernu su ga prodali za deset puta veći novac. Sejad Salihović je stigao u treću ligu i prošao čitav put, postao klupska legenda i čovek sa najviše nastupa.







Iako su u drugom delu sezone pali, nakon što je Ibišević pokidao ligamente, završili su kao sedmi, klub je uspeo da se u narednim godinama nametne kao stabilan bundesligaš. Ali, kada je prodat Luiz Gustavo, Ragnik se razbesneo, isti dan podneo ostavku, a Hop je posle nekoliko godina lutanja sa između ostalih Babelom, pa perioda stabilnosti sa iskusnim Hubom Stevensom (morao da se povuče zbog porodične situacije) napravio genijalan potez,



Prvo su ga doduše posmatrali kao ludaka, ali šansa je pružena 28-godišnjem Julijanu Nagelsmanu, koji je radio u mlađim kategorijama i koji je zbog povrede kolena morao da napusti fudbal.



I kocka se isplatila, Nagelsman je danas u Red Bul Lajpcigu, ali je u Hofenhajmu napravio čudo. Stabilizovao ih je, igrali su kvalifikacije za Ligu šampiona posle četvrtog mesta 2017. ispali od Liverpula, i odigrali jesen u LE. Ali, naredne godine su bili treći, pa su debitovali u eliti, nisu dobili nijedan meč, ali ovo je ogroman uspeh. Prošle godine završili su kao šesti, ponovo će igrati u Evropi. Nagelsman je otišao prošle godine, priliku je dobio nekadašnji igrač Herte i Hofenhajma iz trećeligaških dana, takođe mladi Sebastijan Henes. On je radio u drugom timu Bajerna, školi Red Bul Lajpciga.







I ovo se može posmatrati kao vizionarstvo, na osnovu starta, Hofenhajm je rasturio Bajern, sačuvali su Kramarića od Bavaraca, doveli Sesenjona iz Totenhema na pozajmicu, tu je naš Gaćinović, odlični Izraelac Dabur.



Na papiru Zvezda nema šta da traži na ovom gostovanju, ali, veći je klub od Nemaca, ima mnogo više iskustva, pa bi to možda moglo da donese iznenađenje koje priželjkuju...