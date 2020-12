Hofenhajm konačno pobedio u Bundesligi, Grilič raspoložen protiv Augsburga

Junak pobede u Zinshajmu bio je austrijski vezista Florijan Grilič, koji je postigao dva gola na meču.Austrijanac je u već u 17. minutu na asistenciju Kristofa Baumgartnera doveo rivala Crvene zvezde u grupnoj fazi Lige Evrope u vođstvo, a ovaj pogodak možete videtiBila je to sjajna kombinacija dvojice austrijskih fudbalera, a Grilič je pas sunarodnika pretvorio u gol udarcem glavom na drugoj stativi.Nije dugo trajalo vođstvo Hofenhajma pošto je u 31. minutu Augzburg stigao do izjednačenja pogotkomnakon sjajnog udarca glavom.Sa ovim rezultatom se otišlo na odmor, ali jeveć u prvom minutu nastavka vratio vođstvo domaćinu.Ovaj put je to uradio na još efektniji način kada je najpre prebacio protivničkog fudbalera, a zatim iz prve šutirao u dalji ugao. Maestralno!Samo četiri minuta kasnije već je bilo 3:1, a strelac je bionakon izuzetnog prodora i ringišpila sa čuvarom iz Augzburga.Delovalo je da će u 59. minutu dosti doći na samo jedan gol zaostatka, ali je postignut gol poništen zbog ofsajda.Hofenhajm se ovom pobedom izjendačio po broju bodova sa Augzburgom, ali je zbog bolje razlike rangiran poziciju više i sada zauzima 10. mesto.