Hodžson ljut na Luku, kako će rešiti problem?

Trener Kristal Palasa Roj Hodžson komentarisao je Luku Milivojevića, kapitena ovog tima, koji je Novu godinu dočekao sa Aleksandrom Mitrovićem i još nekoliko ljudi, kršeći tako mere koje je donela Vlada.



"Nisam imao pojma sve do sinoć, naravno.







Ništa pozitivno o tome ne mogu da kažem. Mi se izvinjavamo i Luka će, sigurno. Ovo je unutrašnja stvar i mi ćemo to rešiti", rekao je Hodžson.



Mnogi su bili začuđeni kada je Milivojević predvodio Kristal Palas kao kapiten u prethodnom meču, mnogima je upravo to zapalo za oko.



"Bojim se da nisam u kontaktu sa 20 i kusur hiljada navijača Palasa, pa takve komentare jednostavno ne mogu da komentarišem. Ali iznenađen sam ukoliko postoji problem kod navijača Palasa, znajući da su oni inače zabrinutiji za to da li pobeđujemo. U svakom slučaju, ovo je prekršaj vladinih mera i izvinjavamo se zbog toga", rekao je Hodžson.