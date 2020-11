Hoakin u Barseloni, ko vredi 30 evra, ko pije sedam boca vina?

Njih dvojica se neće sasvim sigurno pozdraviti. Jer, ono što su jedan o drugom rekli za šest meseci koliko su sarađivali je retkost u svetu fudbalske korektnosti.



Boravak Ronalda Kumana u Valensiji je kratko trajao, imao je problem sa igračima, najviše sa Hoakinom koji je doveden kao ogromno pojačanje, ali je završio na klupi.



"Hoakin je plaćen 30 miliona evra, a igra kao da vredi 30 evra", rekao je Kuman.



"Verujem da je to izjavio kad je popio svoju sedmu buteljku vina, to mu je dnevna mera", optužio je igrač tadašnjeg trenera za koga se šaputalo da je u to vreme imao problem sa alkoholom.



Kuman je u Valensiju stigao kao zamena za smenjenog Kike Sančeza Floresa, bio je januar i klub je imao dosta problema u ligi. Oni su se pogoršali, nalazili su se par bodova iz zone ispadanja, svlačionica je bila protiv trenera koji ih je nipodaštavao i iznosio stvari iz kluba u medije. Te sezone, Kuman je smenjen posle poraza od Bilbaoa od 5:1, bio je april i „Slepim miševima“ je pretilo ispadanje.



Zamenio ga je dežurni spasilac trener rezervnog tima Voro, pa su stabilizovali formu i završili u sredini tabele. Ono što je najsmešnije od svega je da je Kuman i pored svega osvojio kup.









Naime, to je bio prvi trofej Valensije u veku, u finalu je dve nedelje pre smene Kumana, klub sa Levantea savladao Hetafe sa 4:1. Holanđanin je preuzeo ekipu koja je bila u polufinalu eliminisao Barsu u dva meča (1:1, 3:2) i dokopao se šanse za trofej. U finalnoj utakmici Hoakin je ostao na klupu, on i Žigić su u ovom takmičenju bili najbolji strelci Valensije, dali su po četiri gola, ali u uvodnim rundama, kada se odlučivalo za njih nije bilo mesta.



Hoakin to nikada nije oprostio Kumanu.



Kada je Holanđanin stigao na klupu Barselone, Andalužanin koji odoleva godinama i dalje igra za svoj Betis nije propustio priliku.



"Bilo je loše, ne mogu da mu pomenem ime, mnogo loš čovek, ali za mene je to bilo iskustvo jer su me pre i posle njega trenirali dva odlična trebera, Kike Sančez Flores kod koga sam fizički ojačao i Unaj Emeri koji je taktički opismenio ekipu", rekao je legendarni fudbaler.



Za njega je pod Kumanom, kada je video kako mu se karijera raspada bilo najgore što je godinu dana pre toga odbio Čelsi i Murinja.



"Izvinio sam se kasnije Žozeu, ne volim da žalim za propuštenim stvarima", dodao je ovaj fudbaler.









Hoakin je svojevremeno pričao kako je Kuman podelio igrače, kako je imao miljenike, da je one koji bi podigli glas sprečavao da treniraju sa ostatkom ekipe, ukratko Valensija je bila u potpunom rastrojstvu, iako je imala odličan tim.



"Da sam u Barseloni ne bih ga doveo ni da bude ekonom, da pere dresove, ima mnogo loš karakter. Naravno da se neću pozdraviti sa tim čovekom, niti će on sa mnom, jednostavno ne postoji za mene", zaključio je igrač.



Betis igra promenjivo, bez remija su po četiri pobede i poraza, iskusni Pelegrini će probati da iznenadi Kumana, Hoakin će biti u timu, odigrao je sedam mečeva, nije dao gol, a šta će učiniti ako zatrese mrežu, to možemo da pretpostavljamo...