Hit priča iz Rima: "Za tebe sam gospodin Kolarov"

Gonzalo Viljar je zimus stigao u Romu iz redove španskog drugoligaša Elčea, a u intervjuu za Korijere delo Sport, otkrio je nekoliko zanimljivosti iz redova Vučice.



Ovaj 21-godišnji Španac nema iskustva na najvećoj sceni, za Elče nastupa od 2018. godine i do sada je igrao samo u Segundi.



Ipak, na insistiranje trenera Fonseke, Viljar je došao odmah u Rim, umesto pozajmice do leta u Elčeu.



Viljara su dočekali raširenih ruku, a to najbolje opisuje zanimljiva anegdota sa kapitenom naše reprezentacije.



"Odjednom sam doživeo to da su na mojoj strani igrači poput Edina Džeka, Aleksandra Kolarova, koje sam do pre tri godine mogao samo da gledam iz svoje dnevne sobe. Bio sam iznenađen atmosferom u svlačionici Rome. Na primer, prvog dana kada sam stigao u Rim, potpisao ugovor i došao na trening, ostali su već počeli trening... Kolarov, koji pomalo zna španski, došao je do mene i pitao me "Gonza, koliko ti imaš godina? 21? Pa, vidiš, ja imam 35 i za tebe ću biti gospodin Kolarov!" Želim svima da se zahvalim na toploj dobrodošlici, a naročito mom sunarodniku Karlesu Perezu", ispričao je Viljar.