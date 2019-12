Hit, Dućin saigrač u epizodi: "Osveta se najbolje servira hladna!"

Svedočili smo velikom broju slučajeva kada siromašni mladići dohvate najsjajnije fudbalske zvezde.



Naročito je to u zemlji fudbala, kafe i sambe, Brazilu.



Fudbaler Ajaksa David Neres je u velikom intervjuu za holandski Telegraf otkrio kako je uspeo da prevari dve devojke koje su ga ismevale dok nije postao ono što je sada - reprezentativac Brazila.







"U kraju gde sam živeo kao mali bile su tu dve devojke koje su me stalno ismevale. Kada sam se pet godina nakon toga vratio, odveo sam ih u hotel sa pet zvezdica. Kada smo ušli u sobu, rekao sam da me sačekaju jer moram do toaleta. Iskrao sam se iz hotela i otišao ne plativši račun", rekao je Neres.



