Hetafeu Liga šampiona sada predaleko, Viljareal slavio protiv Majorke

Viljarealu je baš prijao ovaj odmor.Nakon povratka na teren vezali su drugu pobedu, ponovo je bilo 1:0 i to ovoga puta protiv Majorke koja se žestoko bori za opstanak.Čukvuedze je prošao kao šilo po desnoj strani, uputio udarac i na njegovu sreću, Karlos Baka je uspeo da se nađe na pravom mestu i da postigne gol , ispostaviće se, jedini na ovom meču.Nekadašnji igrač Metalca Aleksandar Sedlar je odigrao svih 90 minuta za Majorku.U drugom meču današnjeg dana sastali su se Hetafe i Espanjol, a domaći nisu uspeli da iskoriste 75 minuta igrača više.Gosti su se povukli na svoju polovinu, iako je štoper Bernardo dobio crveni u 16. minutu, trener Abelardo ništa nije menjao do sredine drugog poluvremena, što se ispostavilo kao odlično rešenje.Čak je Espanjol imao par šansi da iznenadi, ali se to nije desilo, ostalo je 0:0.Nemanja Maksimović standardan u dresu Hetafea.