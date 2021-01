Hetafe slavi Barsinu decu!

Fudbaleri Hetafea pobedili su u gostima ekipu Elčea rezultatom 3:1 (1:1), u 18. kolu La Lige.



Zablistali su pridošli igrači iz Reala i Barse, Kubo i Alenja koji su večeras debitovali, uz Marka Kukurelju, a sva trojica su polaznici La Masije.



Elče je šokirao goste iz predgrađa Madrida već u četvrtom minutu kada je Guti pogodio za 1:0.Ipak, do kraja meča na scenu stupaju deca Barselone - Mark Kukurelja, Karles Alenja i Takefusa Kubo, koji je u Hetafe stigao iz Real Madrida. Japanac je dete Barse, koje je Real preoteo leta 2019. godine milionskim ugovorom, Kubo je išao na pozajmice u Majorku i Viljareal, a ove nedelje je stigao u Hetafe zajedno sa Karlesom Alenjom iz Barselone.Najpre je Kukurelja (koga je Barsa olako otpisala 2019) glavom pogodio za 1:1 i to je bio rezultat prvog dela igre.Karles Alenja se odlično snašao na poziciji ofanzivnog veznog u formaciji 4-5-1 i dojučerašnji as Barse je iznudio drugi žuti karton za Markonea u 52. minutu.Onda je u igru ušlo i treće dete La Masije, pomenuti Kubo. Japanac je zamenio našeg Nemanju Maksimovića, Hetafe je zaigrao ofanzivnije i napadao po desnoj strani gde je igrao upravo Kubo. On je u 69. minutu prihvatio odličnu loptu Alenje, lepo je gađao, golman odbija na nogu Mate koji pogađa za 2:1.